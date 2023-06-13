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منذ بدء الهجوم الأوكراني المضاد.. بوتين يعلن حصيلة أولية للخسائر

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بغداد - ياسين صفوان - وقال بوتين، إنه "يعتقد بأن أوكرانيا خسرت منذ بدء هجومها المضاد 25 إلى 30 بالمئة من المركبات العسكرية التي حصلت عليها من الغرب، وبأن الخسائر البشرية أعلى عشر مرات من الخسائر الروسية".

وأضاف الرئيس الروسي أن بلاده "فقدت 50 من دباباتها في القتال، بعضها يمكن إصلاحه، في حين فقدت أوكرانيا أكثر من 160 دبابة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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