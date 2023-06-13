انت الان تتابع خبر السوداني وأبو الغيط يؤكدان على العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "التقى، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في مقر الجامعة، وذلك خلال زيارته المستمرة منذ يومين إلى جمهورية مصر العربية".

وتناول اللقاء، وفق البيان، "أبرز القضايا والمستجدات على الساحة العربية والدولية، والتأكيد على أهمية العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات، ودور العراق الحيوي في المنطقة، إذ أشاد أبو الغيط بهذا الدور المهم والمركزي الذي يؤديه العراق في حل الخلافات والتهدئة وتقريب وجهات النظر في المنطقة".



وقال رئيس مجلس الوزراء، في كلمة مكتوبة بسجل الزيارات، إن "العراق اليوم يسير بخطى واثقة نحو التعافي والاستقرار، وهو يتجه للقيام بدوره الريادي في المنطقة والعالم".

وأجرى السوداني "جولة داخل أروقة الجامعة، واطّلع على عمليات الترميم الجارية للجناح العراقي، التي تتمّ بمنحة مالية قدمها العراق قبل سبع سنوات".

