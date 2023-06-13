انت الان تتابع خبر قبل قرار "الفيدرالي" بشأن الفائدة.. قفزة جديدة بأسعار النفط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.13 دولار أو 3.2% إلى 74.15 للبرميل بحلول الساعة 15:43 بتوقيت غرينتش، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.17 دولار أو 3.23% إلى 69.29 دولار للبرميل.

وتراجع الخامان القياسيان بنحو 3 دولارات للبرميل أمس الاثنين وسط تركيز المحللين على نمو الإمدادات العالمية والمخاوف المرتبطة بالطلب قبيل بيانات رئيسية للتضخم والاجتماع الذي سيعقده "الفيدرالي" (المركزي الأميركي) على مدار يومين وينتهي غدا الأربعاء.



ويتوقع معظم المراقبين أن يبقي المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الخاص بالسياسة. وتعزز عمليات رفع الفائدة من قوة الدولار مما يجعل السلع المقومة به أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى ويلقي بثقله على الأسعار.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية أخرى يوم الخميس لكبح التضخم.

وفي الصين أثارت بيانات اقتصادية مخيبة للآمال الأسبوع الماضي المخاوف بشأن نمو الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم، الأمر الذي محا الارتفاع الذي شهدته الأسعار بعد تعهد السعودية بخفض إنتاجها النفطي بمليون برميل إضافية يوميا في يوليو/تموز.

