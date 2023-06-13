انت الان تتابع خبر السوداني يختتم زيارة مصر.. هذا ما تضمنته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يعود إلى أرض الوطن بعد اختتام زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية التي استمرت يومين، والتي تضمنت لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وشيخ الأزهر أحمد الطيب في مقر المشيخة بالقاهرة، بالإضافة إلى زيارة مسجد الإمام الحسين (عليه السلام) وسط القاهرة".كما تضمنت "لقاء أبناء الجالية العراقية المقيمين في مصر، بمقر السفارة العراقية بالقاهرة، وعقد أعمال اللجنة العليا المشتركة بين العراق ومصر، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ونظيره المصري، فضلاً عن التوقيع على 11 مذكرة تفاهم في مجال تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفي مجالات التجارة والتدريب الدبلوماسي والإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، وأيضًا في مجالات السياحة والشباب والرياضة والعمل وتبادل الخبرات في مجال التخطيط".

وأشار البيان إلى "عقد مؤتمر صحفي مشترك بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس الوزراء المصري، بالإضافة إلى إقامة فعاليات منتدى الأعمال العراقي - المصري برئاسة رئيس مجلس الوزراء ونظيره المصري، وحضور عدد من رجال الأعمال العراقيين والمصريين، فضلاً عن لقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية".

