انت الان تتابع خبر ريال مدريد يحسم موقفه من ضم مبابي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان مبابي قد أخبر باريس سان جيرمان، خلال الساعات الماضية، بأنه لا ينوي تفعيل بند تمديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن سان جيرمان قرر إما أن يجدد مبابي عقده أو يتم بيعه هذا الصيف مقابل 185 مليون يورو.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد لا يضع في حساباته إمكانية ضم مبابي هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفة، أن ريال مدريد لن يغير إستراتيجيته في سوق الانتقالات من أجل كيليان مبابي، لأن الإدارة كانت تخطط لصفقة كبيرة كهذه في صيف 2024 وليس الآن.

ويرى ريال مدريد أنه لا توجد فرصة لضم مبابي الآن، سبب أن العلاقة مع باريس سان جيرمان مقطوعة تماماً، في حين أن اللاعب كانت أمامه فرصة للانتقال إلى ملعب سانتياجو برنابيو العام الماضي وأهدرها بنفسه.

ولفتت الصحيفة إلى أن تغريدة مبابي اليوم عن مستقبله، ضمن خطة محكمة من اللاعب، حيث تضع باريس بين خيارين صعبين جدا، الأول هو الموافقة الفورية على بيعه لريال مدريد بسعر يناسب الميرنجي هذا الصيف، أما الثاني فهو التمسك به حتى نهاية الموسم المقبل، وتركه يرحل للملكي مجانا.

وأعاد مبابي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، نشر تقرير صحيفة لو باريزيان، الذي يشير إلى انتقاله لريال مدريد في صيف 2023.

ورد كيليان برسالة تقول "أكاذيب.. لقد أكدت من قبل أنني مستمر في باريس سان جيرمان خلال الموسم المقبل، أشعر بسعادة بالغة".