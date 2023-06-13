انت الان تتابع خبر حمودي يدعو لعدم الاعتماد على النفط كمصدر اساس للدخل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - دعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي، الثلاثاء، الى عدم الاعتماد على النفط كمصدر اساس للدخل.

وقال حمودي خلال تجمع عشائري في المشخاب بمحافظة النجف، "يجب علينا ان لا نعتمد على النفط كمصدر اساسي للدخل ويجب البحث عن بدائل ليكون هناك مصادر متعددة والحكومة عازمة على هذا الامر".

وأضاف "بعد ان تم اقرار الموازنة سيكون هناك حركة اعمار واسعة واستكمال المشاريع المتوقفة بالاضافة الى محاربة الفساد من قبل حكومة السيد السوداني".

وصوت مجلس النواب، في (12 حزيران 2023)، على مشروع قانون الموازنة للأعوام (2023، 2024، 2025).