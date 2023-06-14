انت الان تتابع خبر أسعار النفط تنتعش عالمياً.. برنت يجتاز عتبة الـ74 دولاراً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحلول الساعة 03:40 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات، أو 0.1%، إلى 74.38 دولار للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتا واحدا إلى 69.43 دولار للبرميل.

ويتوقع المشاركون في السوق أن توقف اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التابعة للبنك المركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة مؤقتا وسط حالة من عدم اليقين إزاء الآفاق الاقتصادية والآثار المستمرة لرفع الفائدة عشر مرات منذ مارس/آذار 2022.



ويدعم رفع الفائدة الدولار، مما يجعل السلع المقومة به أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، ويؤثر على أسعار النفط. ومن شأن وقف الزيادات أن يحفز النمو الاقتصادي والطلب على النفط، مما يدعم الأسعار.