انت الان تتابع خبر "إسرائيل" تشن عدواناً على سوريا وتصيب جندياً بجروح "خطيرة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "في حوالي الساعة 01:05 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط جنوب غرب دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها"، حسب قوله.وأضاف أن "العدوان أدى إلى إصابة جندي بجروح خطيرة ووقوع خسائر مادية".

ولم يصدر أي تصريح من جانب إسرائيل، كما لم ترد على الإعلان السوري.