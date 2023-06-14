انت الان تتابع خبر متحدثاً عن "تقنين قادم".. الفياض: الحشد الشعبي انطلق بفتوى المرجعية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الفياض في كلمة خلال فعاليات المحفل الرسمي بالذكرى السنوية التاسعة لتأسيس الحشد الشعبي، ان "الحشد الشعبي يأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة ويخضع لأوامر قيادة العمليات المشتركة"، ذاكراً ان "الحشد الشعبي انطلق بفتوى المرجعية الدينية العليا"، مشيرا الى ان "الحشد الشعبي والقوات الأمنية كسرت حاجز الهزيمة ثم الانتصار".وأضاف الفياض، ان "الحشد الشعبي لم ينهزم في معركة واحدة خلال عمليات التحرير"، لافتا الى ان "الحشد الشعبي كسر معادلة الوضع السيئ الذي كان يسود في تلك الفترة"، مشددا على ان "الدفاع عن الوطن والنصر حققته القوات الامنية بكافة صنوفها".

كما بين ان "الايام المقبلة ستكون فرصة لانطلاق تقنين مؤسسة الحشد الشعبي"، مردفا ان "الحشد الشعبي لن يتوانى بالدفاع عن الدستور". وأوضح ان "الحشد الشعبي له ميزة عقائدية".

وأكمل الفياض ان "قادة النصر وجميع الشهداء هم أصل القيم والتضحية من اجل النصر والشهيدين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس كان لهم الدور الأكبر بتحقيق النصر"، مؤكدا ان "الحشد الشعبي ليس له رأي سياسي وليس لديهم موقف عدائي من أي أحد وليس عبئا على الدولة". وبين ان "الحشد الشعبي أنصف المجتمعات والأقليات التي استضعفت في النظام البائد".

وصباح اليوم الأربعاء 14 جزيران/يونيو، انطلقت فعاليات المحفل الرسمي بالذكرى السنوية التاسعة لتأسيس الحشد الشعبي بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وشخصيات حكومية رسمية وسياسية.