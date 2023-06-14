انت الان تتابع خبر السوداني: التحديات الامنية اصبحت من الماضي.. النصر تحقق بالوحدة الوطنية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في كلمة خلال فعاليات المحفل الرسمي بالذكرى السنوية التاسعة لتأسيس الحشد الشعبي، إن "فتوى الجهاد الكفائي كانت ثمارها تحرير العراق من عصابات داعش"، وفيما أكد أن "النصر تحقق في الوحدة الوطنية"، لفت الى أن "التحديات الامنية اصبحت من الماضي".وأضاف، ان "الجيش سور الذي احتمى به الوطن والحشد الشعبي الساند، ولا يمكن التفريط به"، مشيراً الى أن "الحشد الشعبي يخضع لإشراف القائد العام للقوات المسلحة".

وذكر رئيس الوزراء، أن "الحكومة تعمل على انشاء معسكرات خاصة للحشد خارج المدن"، مبيناً أن "الحكومة تضع انصاف اسر الشهداء وجرحى الحشد على رأس أولوياتها".

ودعا السوداني الى "الكتابة عن الملحمة الخالدة والانتصار الذي قل نظيره".