انت الان تتابع خبر محافظة البصرة تنتظر وصول تخصيصاتها لتنفيذ مشاريع كبرى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يترقب الشارع البصري بفارغ الصبر وصول تخصيصات المحافظة من الموازنة العامة التي أقرت مؤخرا من اجل استثمارها بالشكل الامثل والتركيز على مشاريع خدمية على رأسها مشاريع تحلية المياه التي تعاني المدينة من غيابها منذ سنوات فضلًا عن معالجة البطالة، فيما تبقى المخاوف قائمة بعدم الجدية في تنفيذ تلك المشاريع وضياع الاموال.

اقتصاديون اكدوا ان حصة البصرة من الموازنة تتجاوز اكثر من تريليوني دينار عراقي وهو ما يحتاج توظيفا صحيحا لتنفيذ المشاريع الكبرى والنهوض بواقع المدنية التي توصف برئة العراق الاقتصادية.