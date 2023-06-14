انت الان تتابع خبر منافسات غرب آسيا.. منتخبات الإمارات واليمن وإيران تستهل مشوارها اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويستهل الأولمبي الإماراتي مساء اليوم مشواره في البطولة بمواجهة الأردن ضمن مباريات المجموعة الأولى، إذ جدد مدرب الأبيض دينيس سيلفا جاهزية فريقه لخوض هذه المقابلة، أملاً بتحقيق نتيجة إيجابية"، مشيرا إلى أن "معنويات فريقه مرتفعة كما يضم مجموعة مميزة من المواهب، سبق لهم المشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة التي أقيمت في أوزبكستان العام الماضي، وقد تم ترحيلهم من منتخب الشباب"، مبينا أن "الإمارات قادر على حسم لقب البطولة على الرغم من قوة المنافسة في هذه المجموعة".من جهته، يبدأ أبناء اليمن السعيد اليوم أيضا تجربتهم القارية أمام الخنجر العماني بقيادة المدرب التشيكي ميروسلاف سوكوب الذي كشف عن نيته تجريب لاعبين جدد من أجل الاستعانة بهم في الفريق اليمني الأول، ومن المؤمل أن يدخل اللقاء بأريحية أكبر من حيث العامل البدني، بخلاف المنتخب العماني الذي قدم مباراة قوية أمام لبنان ولم يحظ براحة سوى يوم واحد فقط كما يأمل مدربهم المواطن أكرم حبريش في تحقيق النتيجة الإيجابية أمام اليمن من أجل ضمان التأهل والعبور مباشرة إلى الدور نصف النهائي لبطولة غرب آسيا وبات مطالبا باللعب بتركيز عال وإيجاد المساحات المثالية في دفاعات المنافس.

أخيراً، تتجه أنظار الجماهير الكروية إلى الظهور الأول لمنتخب إيران الذي يقابل سوريا الجريح بعد هزيمته أمام فلسطين بهدف نظيف في المباراة الأولى، ومن المرجح أن تشهد المباراة ندية عالية حتى الدقائق الأخيرة.

وينص نظام البطولة على تأهل المنتخبات صاحبة المركز الأول في المجموعات الثلاث بالبطولة إضافة إلى صاحب أفضل مركز ثان.

