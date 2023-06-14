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قرار قضائي يثير الجدل بالعراق.. هل عاد مشعان الجبوري نائبًا في البرلمان؟

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بغداد - ياسين صفوان - لكن مجموعة التقنية من اجل السلام، المختصة بكشف التزييف الالكتروني، قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "خبر عودة السياسي (مشعان الجبوري) نائبًا في البرلمان العراقي بدورته الانتخابية الخامسة والحالية غير صحيح، إذ لم يُعلن البرلمان العراقي على قرار مماثل، كما لم يصدر أي قرار قضائي حتى الآن بخصوص عودة (الجبوري) نائبًا كما تم الادعاء".


من جانبه نفى الجبوري، الخبر عبر تغريدة له بتأريخ 13 حزيران 2023، ذكر فيها "ما يتم تداوله اليوم في وسائل التواصل والفضائيات حول صدور قرار بعودتي للبرلمان ليس دقيقاً والصحيح هو صدور قرار قضائي جديد وبات ينص على ان وثيقتي الدراسية المطعون بصحتها صحيحه وليست مزورة".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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