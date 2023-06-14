انت الان تتابع خبر شيخ الازهر يدعو مجلس الامن للإسراع في إقرار دولة فلسطينية عاصمتها القدس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال شيخ الأزهر خلال جلسة نقاشية رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي حول أهمية قيم الأخوة الإنسانية في تعزيز واستدامة السلام: "يجب أن نواصل الدعوة لنشر المحبة والسلام بين الشعوب والتصدي لخطاب الكراهية"، مؤكدا ان "المسؤول الأول عن ظاهرة الإرهاب هو سياسات الهيمنة العالمية".وأضاف: "أكدنا على ضرورة تبني مبادئ الأخوة الإنسانية كأساس للسلام في العالم"، موضحا: "نبحث عن السلام ونتمناه للجميع على اختلاف أديانهم وثقافتهم، يجب أن تكون العلاقة بين المختلفين علاقة أمن وسلام".

وأشار الطيب الى انه "يجب احترام حق حرية الاعتقاد والرأي".

ودعا إلى "حماية المقدسات في القدس"، مؤكدا ان "الشعب الفلسطيني يكابد قسوة المحتل"، كما دعا مجلس الأمن "للإسراع في إقرار دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس".