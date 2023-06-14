انت الان تتابع خبر الاستثمار النيابية عن "المقبرة النموذجية": العراقي مغلوب على أمره حياً وميتاً! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت عضو اللجنة سوزان منصور، في حديث لوسائل إعلام بينها السومرية، إن "هناك علامات استفاهم ومخالفات كثيرة عن المقبرة"، مضيفة "سنصدر توصيات وتقرير عن هذه المقبرة".

وتابعت: "نحن فريق عمل مشكل من لجنة الاستثمار النيابية للتحقيق بملف مقبرة النجف النموذجية"، مستدركة: "العراقي مغلوب على امره حياً وميتاً".



من جهته، أشار عضو اللجنة ضياء الهندي، إلى أن "قطاع الاستثمار في مقبرة النجف النموذجية "خدمي اجتماعي" في حين أنه لا يوجد شيء اسمه "استثمار اجتماعي" في قانون الاستثمار"، مبيناً أن "هيئة الاستثمار الوطنية في بغداد هي من منحت الاجازة الاستثمارية لهذا المشروع".

وأكد: "سندقق بالعائدات المالية ودونها في تقرير ثم يرفع في توصيات"، مستدركاً: "المقبرة النموذجية للأغنياء وليست للفقرة!".

وتابع الهندي، "العائدات المالية في المقابر يكون ايرادها للدولة لكن في المقبرة النموذجية لم نجد شيئاً رسمياً عن إيرادات المقبرة النموذجية وأين تذهب الأموال؟".

