انت الان تتابع خبر بمشاركة تركيا وفنلندا والسويد.. مباحثات جديدة بشأن انضمام السويد للناتو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وناقش الاجتماع الخطوات التي اتخذتها السويد في سياق الالتزامات الواردة في المذكرة الثلاثية. ولا سيما التشريع الجديد الذي أقرته ستوكهولم ودخل حيز التنفيذ في 1 يونيو حزيران 2023، بشأن أنشطة المنظمات الإرهابية في السويد.وأكد المشاركون في الاجتماع، على "أهمية الآلية المشتركة الدائمة" واتفقوا على مواصلة العمل على الخطوات اللاحقة.

وترأس الوفد التركي كبير مستشاري الرئيس، السفير عاكف تشاتاي كيليتش، وضمّ كلا من نائب وزير الخارجية السفير بوراك أكسابار، إضافة لممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والدفاع الوطني والعدل وجهاز الاستخبارات

ويرى الجانب التركي أن استمرار فنلندا، التي انضمت إلى الناتو في 4 نيسان أبريل 2023، في حضور اجتماعات هذه الآلية، أمر مهم أيضاً، من حيث التأكيد على أن مكافحة المنظمات الإرهابية، ستستمر بعد عضوية الناتو.

