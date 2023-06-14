انت الان تتابع خبر تطور جديد يخص بيع مبابي إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعلن مبابي، أمس الثلاثاء، أنه أبلغ إدارة باريس في خطاب رسمي، بعدم تفعيل بند التمديد حتى 2025، وبالتالي سينتهي عقده في حزيران 2024.

ووفقا لشبكة "ESPN"، فإن سان جيرمان لن يستمع للعروض الخاص بشراء مبابي هذا الصيف، إلا إذا كانت تبلغ 150 مليون يورو على الأقل.



وأشارت إلى أن هذا الرقم ينطبق على كل الأندية ما عدا ريال مدريد، الذي سيطلب منه سان جيرمان، سعرا استثنائيا سيكون أعلى قليلا من الرسوم المطلوبة.

وأوضحت أن هذا القرار يعود إلى توتر العلاقات بين الناديين، والتي بدأت منذ إجراء ريال مدريد، محاولات سابقة للحصول على خدمات مبابي منذ 2021، وإرسال عرضين يبلغ أحدهما 180 مليون يورو، والثاني 200 مليون يورو.