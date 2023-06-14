انت الان تتابع خبر "لأننا أصحاب حق".. روسيا: سنقضي على الهجوم الأوكراني المضاد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت زاخاروفا في مقابلة :"كييف هي من حظرت على نفسها إجراء محادثات معنا"، مشيرة إلى أن أي مبادرة لحل الأزمة بدون محادثات ستكون سخيفة"، مضيفة :"نعمل على تطوير علاقاتنا مع الدول العربية المبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة"، مبينة أن دولاً عديدة وسياسيين قدموا رؤيتهم في مبادرات لحل الأزمة الأوكرانية.وأشارت إلى أن "هناك نحو 20 خطة ومبادرة تم تقديمها لحل الأزمة في أوكرانيا، مبينة أن المبادرة الصينية هي الأكثر تماشيا مع نهج روسيا".

وتابعت: "المبادرة الصينية تحترم سيادة بلادنا وعدم تأجيج الصراع"، مبينة، ان "هناك مبادرة لحل الأزمة قدمتها دولة جنوب إفريقيا".

وأوضحت: "نشكر كل من يريد حل الأزمة الأوكرانية بصدق والمساهمة في تهدئة الوضع".

وكانت الحكومة الصينية نشرت في فبراير الماضي مقترحاً مكوّناً من 12 بنداً دعت فيه كلاً من موسكو وكييف إلى استئناف مفاوضات السلام، محذّرة من استخدام السلاح النووي ومطالبة بتجنّب استهداف المدنيين.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في الوثيقة إنه "ينبغي على جميع الأطراف دعم روسيا وأوكرانيا للتحرّك في نفس الاتّجاه واستئناف الحوار المباشر بينهما في أسرع وقت ممكن"، مشدّدة على أنه "ينبغي عدم استخدام الأسلحة النووية وينبغي عدم خوض حروب نووية".

و شدّدت الوزارة على أنّه "ينبغي على أطراف النزاع الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي وتجنّب مهاجمة مدنيين أو منشآت مدنية".