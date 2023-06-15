انت الان تتابع خبر العراق خارج قائمة الدول التي تتصدر النزوح القسري في 2022.. حقائق وأرقام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفقًا للبيانات، يستمر النزوح القسري في الارتفاع على مستوى العالم، ولكن يشير التقرير إلى تباطؤ في هذا الارتفاع خلال عام 2023. على سبيل المثال، تسبب اندلاع الصراع في السودان في عدم حدوث تدفقات جديدة للنازحين خارج البلاد، إلى وصول عدد إجمالي النازحين العالمي لحوالي 110 مليون شخص بحلول شهر مايو/ايار.ارتفع العدد الإجمالي اللاجئين في جميع أنحاء العالم بمقدار %35، أو 8.9 مليون شخص ليصل إلى 34.6 مليون بنهاية عام 2022.

نُسب بلد المنشأ لأكثر من 87٪ من جميع اللاجئين في نهاية عام 2022 من 10 دول، وهي نسبة أكبر بقليل من في السنوات السابقة. حيث مثل السوريون ما يقرب من 1 من 5 لاجئين على مستوى العالم، بحوالي 6.5 مليون مستضاف في 131 دولة. حوالي 77٪ يقيمون في الدول المجاورة بما في ذلك تركيا (3.5 مليون)، لبنان (814،700) والأردن (660،900).

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك ادناه على أبرز الحقائق والأرقام ضمن تقرير "الاتجاهات العالمية حول النزوح القسري" لعام 2022 والتي لم يشهد تواجد العراق: