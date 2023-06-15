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الأندية الأكثر متابعة على السوشيال ميديا في العالم.. هيمنة إسبانية

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بغداد - ياسين صفوان - وما زالت الهيمنة لقطبي الكرة الإسبانية وبرشلونة اللذين يتنافسان خارج وداخل الملعب.


ويتصدر قائمة الأندية الأكثر متابعة ريال مدريد بعدد متابعين 363 مليون متابع موزعين (79.9 مليون متابع على تويتر- 135 مليون متابع على إنستغرام- 117 مليون متابع على فيسبوك- 30.8 مليون متابع على تيك توك).

وفي المركز الثاني بعدد متابعين وصل 342 مليون متابع موزعين (82.8 مليون متابع على تويتر و119 مليونا على إنستغرام و112 مليونا على فيسبوك و28.3 على تيك توك).

ويلاحظ أن ريال مدريد تفوق على كل منصات التواصل الاجتماعي إلا تويتر الذي فاقه برشلونة عليه في عدد المتابعين.

أما المركز الثالث فكان من نصيب مانشستر يونايتد الإنجليزي برصيد 206 ملايين متابع، وخلفه باريس سان جيرمان الفرنسي بعدد متابعين وصل 187 مليون متابع، وفي المركز الخامس كان يوفنتوس الإيطالي بـ 144 مليون متابع.

وشهدت القائمة ظهور الأهلي المصري في المركز الـ17 بين فرق العالم بعدد متابعين بلغ 44.8 مليون متابع، وحل النصر السعودي في المركز التاسع عشر بـ 32.2 مليون متابع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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