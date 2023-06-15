انت الان تتابع خبر وفد برلماني عراقي في المانيا.. التأكيد على اهمية تطوير العلاقات العراقية الالمانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويتألف الوفد من النائبتان حنان الفتلاوي وفيان صبري ووكيل وزير الخارجية هشام العلوي وعدداً من المستشارين والباحثين.

وبحسب بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، فأن الوفد أجرى عدداً من اللقاءات المهمة في البرلمان ووزارة الخارجية، فضلاً عن بعض اللقاءات الجانبية مع مراكز التفكير المهمة. وقد جرى الحديث عن اهمية تطوير العلاقات العراقية الالمانية في الجانب الاقتصادي والأمني".



وفقا للبيان، اوضح الوفد للجانب الالماني حجم الاستقرار الامني والسياسي الذي يتمتع به العراق حالياً والذي ينبغي ان ينعكس على مزيدٍ من الاستثمار الالماني في العراق خصوصاً في مجال الطاقة وتكنلوجيا المعلومات.