وزير الداخلية يصدر توجيهاً جديداً يخص "الإساءة" للقوات الأمنية

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بغداد - ياسين صفوان - اصدر وزير الداخلية عبد الامير الشمري، الخميس، توجيهاً جديداً يخص "الإساءة" للقوات الأمنية بمواقع التواصل.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن "وزير الداخلية عبد الامير الشمري يصدر توجيهاً من محافظة ميسان باعتقال اي شخص يحرض او يسيء للقوات الأمنية في مواقع التواصل الاجتماعي ويأمر باتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

ووصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، إلى ميسان للاطلاع على الوضع الأمني في المحافظة.