انت الان تتابع خبر منافسات غرب اسيا.. الأولمبي العراقي في مهمة "مصيرية" أمام الإمارات اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتعد هذه المباراة مهمة لأولمبينا إذ يأمل بتكملة مشواره الى نهائي المسابقة عبر تخطي منافـس قوي يسعى هو الآخر لتحقيق نتيجة جيدة وهو يلاعب أسود الرافدين بين أرضه وجمهوره.

كما ان هذا اللقاء يعد مهماً للمدرب راضي شنيشل في عبور المرحلة الأولى وقطع نصف طريق البطولة، إلا أن هدف التأهل يبدو صعباً للغاية بعد أن وضع أولمبينا نفسه في عنق الزجاجة إثر تعادله في مباراة الافتتاح أمام الأردن بهدفين لمثلهما، ويتبقى الفوز ربما وحده الذي سيضعنا في خانة المتأهلين للدور نصف النهائي.



واليوم سيشهد إقامة مباراتين ضمن ختام منافسات المرحلة الأولى، إذ يلعب لبنان أمام اليمن في الساعة السادسة والنصف في ملعب المدينة الدولي ضمن المجموعة الثالثة، بينما يستضيف ملعب كربلاء الدولي في الساعة الثامنة مواجهة تجمع فلسطين مع إيران ضمن المجموعة الثانية".