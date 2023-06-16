انت الان تتابع خبر رئيس الإمارات خلال لقائه بوتين: مستعد للمساهمة بتسوية الصراع في أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الرئيس الإماراتي، خلال لقائه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "بالنسبة لأوكرانيا، أشكركم على كلامكم، وكونوا على علم بأنه في حال تطلب أن تقوم الإمارات العربية المتحدة بأي دور آخر، في استقرار الوضع، وفي الأمور الإنسانية، فنحن على استعداد للمساعدة في ذلك بكل الطرق".وأضاف: "من وجهة نظري أرى أن هذا التعامل وخصوصا في القطاع الخاص والحكومي يلعب دورا كبيرا بين البلدين".

ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الحالي، في الفترة الممتدة من 14 وحتى 17 حزيران/ يونيو 2023، ويركز على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل. واللافت في هذا الحدث الاقتصادي مشاركة الإمارات بصفة ضيف شرف لهذا العام.