انت الان تتابع خبر الأمم المتحدة تدعو لإجراءات صارمة بحق هؤلاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال جيريمي لورانس، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، للصحفيين في جنيف: "ما حدث يوم الأربعاء يؤكد الحاجة إلى تتبع مهربي وتجار البشر والتأكد من تقديمهم للعدالة".

وكان شهود قد اكدوا أن ما بين 400 شخص و750 شخصا كانوا متكدسين في قارب صيد غرق في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء الماضي، على بعد نحو 80 كيلومترا من بلدة بيلوس الساحلية جنوب اليونان.



وأضاف: "المفوض السامي كرر دعوته للدول بأن تفتح مزيدا من قنوات الهجرة النظامية وتعزز تقاسم المسؤولية، وتضمن اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستقبال جميع من يتم إنقاذهم في البحر بسرعة وعلى نحو يضمن لهم السلامة، وتوفير وسائل الرصد والمراقبة المستقلة للسياسات والممارسات المتعلقة بالهجرة".

واليونان إحدى الطرق الرئيسية لدخول اللاجئين والمهاجرين من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا إلى الاتحاد الأوروبي.

ورصدت الأمم المتحدة أكثر من 20 ألف حالة وفاة واختفاء في عرض البحر المتوسط منذ عام 2014، مما يجعله أخطر معبر للمهاجرين في العالم.

ووفقا لبيانات نشرتها المنظمة الدولية للهجرة في وقت سابق من هذا الشهر لقي نحو 3800 حتفهم على طرق الهجرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي، في أعلى رقم مسجل منذ عام 2017.

