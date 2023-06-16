انت الان تتابع خبر مرتبطة بالعملات الأجنبية.. بوتين يدعو لعفو لانتهاكات الشركات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال: "في اجتماع عقد مؤخرا تمت إثارة مسألة العفو في مجال التعاملات المرتبطة بالعملات الأجنبية، ونحن لا نطبق مثل هذا الإجراء عادة، ولكن الآن بعد أن أصبحت انتهاكات الالتزامات من قبل الأطراف الغربية المقابلة ممارسة شائعة، أعتقد من الصواب إعلان عفو على الشركات بخصوص الانتهاكات القسرية المرتبطة بالعملات الأجنبية".وأشار الرئيس بوتين أيضا إلى أن "اقتصاد المبادرات يتطلب زيادة القدرات الصناعية وتعزيز البنى التحتية واستخدام التقنيات الحديثة وبناء مجالات صناعية جديدة، حتى للقطاعات التي لم تظهر سابقا".

وينعقد منتدى بطرسبورغ في الفترة الممتدة من 14 إلى 17 يونيو 2023، حيث يبحث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الصاعدة والعالم ككل.

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، حيث يعقد حضوريا مع مراعاة قواعد الوقاية الصحية باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة.

