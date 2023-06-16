انت الان تتابع خبر في عيد الصحافة .. السومرية تستذكر تضحيات كادرها وتجدد تأكيدها على التزام المهنية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في عيد صاحبة الجلالة .. تطرأ الكثير من الاحداث في الذاكرة خاصة لدى العاملين في هذا المجال، والتي عادة ما تكون اغلبها مواقف صعبة إثر ما مروا به من احداث كثيرة شهدتها الساحة العراقية ..

كانت ولا زالت السومرية جزءاً من كل هذا ....

حرصت السومرية ومنذ تأسيسها على نقل الحدث بصورته الكاملة مع تفاصيله وبدأت مسيرة التضحية عام الفين وخمسة حيث فقدت المؤسسة مراسليها ريم زيد ومروان خزعل اثناء تغطية اعلامية وسط بغداد ولا يزال مصيرهما مجهولا حتى اللحظة، اما في معارك التحرير فقد واكبت كوادر السومرية المعارك التي خاضتها القوات الامنية ضد عصابات داعش، ناقلة صورة تلك الملحمة التي اسفرت عن تحرير الاراضي العراقية من دنس الارهاب ..

وقدمت شهيداً احد مصوريها علي ريسان والذي اصيب برصاصة اسقطته شهيداً في ساحة المعركة .

ولم تمتنع السومرية اثر ذلك عن الاستمرار في تغطية تلك المعارك التي شهدت مجدداً اصابة المصور خليل اسماعيل .

وبقيت السومرية محافظة على هذا النهج في العمل لتأكد مرة أخرى لمتابعيها ان الحيادية ونقل هموم المواطن اولى اولوياتها وبرز ذلك في تغطية تظاهرات تشرين حيث انتفض الشارع مطالباً بحقوقه .. فكانت السومرية حاضرة عبر كوكبة من مراسليها ومصوريها تواكب الاحداث، حتى اصيب احد مراسليها.

هشام وسيم سقط جريحاً على جسر الجمهورية بعد ان اصابته احدى القنابل المسيلة للدموع في منطقة الوجه تعرض على اثرها لجروح بليغة ..

وبعد كل هذا .. واليوم في عيد الصحافة البالغ عمرها مئة واربعة وخمسين عاماً تجدد السومرية عزمها البقاء في اطر المهنية والتزام الحيادية ونقل هموم الناس وجعلها مادة اساسية في اخبارها وبرامجها ومن دون زيف لغاية تحقيق هدفها الاسمى الذي لا يتعدى ان يعيش الشعب بكرامة في وطن جميل اسمه العراق.