بنتيجة ثقيلة.. المغرب يتوج بكأس العرب لكرة الصالات على حساب الكويت

وسجل أهداف منتخب المغرب كل من إسماعيل أمزال، وسفيان شعراوي، ويوسف جواد، وخالد بو زيد، وسفيان بريط، ورضا الخياري، وسليمان العمران (هدف عكسي).

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012