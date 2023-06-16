انت الان تتابع خبر البيت الأبيض يرد على تصريحات بوتين بشأن السلاح النووي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة "رويترز" عن البيت الأبيض قوله إن "الولايات المتحدة لم تجرِ أي تعديلات لوضعها النووي ردًا على تلك التصريحات".

وأكدت أوليفيا دالتون نائب المتحدث باسم البيت الأبيض "التزام الولايات المتحدة بمبدأ الدفاع المشترك لحلف شمال الأطلسي، وذلك ردًا على أسئلة الصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية".



وجاءت هذه التصريحات، بعدما قال بوتين، في وقت سابق الجمعة، إن روسيا يمكن "نظريًا" أن تستخدم الأسلحة النووية في حال وجود تهديد لسلامة أراضيها أو وجودها لكنها لا تحتاج لذلك".

وقال: "لن نستخدم السلاح النووي إلا في حالة وجود تهديد وجودي للدولة الروسية".

وتابع بوتين: "روسيا بإمكانها، لو أرادت، تدمير أجزاء من وسط كييف ردًا على الاستفزازات، لكنها اختارت عدم فعل ذلك"، مشددًا على أن "الهجوم الأوكراني المضاد لا يملك أي فرصة للنجاح".