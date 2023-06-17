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منتخبنا الوطني يخسر امام كولمبيا وديا في الميستايا

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بغداد - ياسين صفوان - وشهد الشوط الأول من المباراة التعادلِ السلبيّ بين المنتخبين، وفي الشوط الثاني سجل منتخب كولومبيا هدفه الوحيد عن طريق ماتيوس كاسيرا في دقيقة 76 من عمر اللقاء.

ونزل المنتخب بتشكيلة تألفت من جلال حسن لحراسة المرمى ، ولخط الدفاع سعد ناطق وعلي فائز وفرانس بطرس وميرخاس دوسكي والآن محي الدين وللوسط اسامة رشيد وامير العماري وكيفن يعقوب وابراهيم بايش ولخط الهجوم باشانغ عبد الله .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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