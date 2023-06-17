منتخبنا الوطني يخسر امام كولمبيا وديا في الميستايا

بغداد - ياسين صفوان - وشهد الشوط الأول من المباراة التعادلِ السلبيّ بين المنتخبين، وفي الشوط الثاني سجل منتخب كولومبيا هدفه الوحيد عن طريق ماتيوس كاسيرا في دقيقة 76 من عمر اللقاء.

محمد يوسف

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