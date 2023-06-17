انت الان تتابع خبر "حفظ الله الملكة".. بايدن يختتم خطابه بزلة لسان جديدة وتساؤلات عن المقصود! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان المكتب الصحفي في البيت الأبيض، أن آخر ما تحدث به بايدن هو "حفظ الله الملكة، الملك".

وأكد البيت الأبيض أن تجمع صحفيه "ليس لديهم أدنى فكرة" حول دوافع تحدث الرئيس الأميركي بهذه العبارات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه العبارة لا تتناسب نهائيا مع السياق الذي يخطب به بايدن. بالإضافة إلى ذلك، هذه العبارة هي بمثابة تسمية النشيد الوطني البريطاني، ولكن في الوقت الحالي هناك ملك رجل على العرش.



واشتهر بايدن خلال الإطلالات العديدة له في الأشهر الماضية بنسيان الأسماء التي يريد الحديث عنها أو في خروجه عن صلب الموضوع الذي يتكلم عنه، وذلك ما أثار انتقادات واسعة حول أهليته للترشح لرئاسة البلاد لولاية ثانية.

وهذا كله دون ذكر المرات العديدة التي تعثر بها أمام مرأى الجميع في مناسبات عديدة وكان آخرها في الأول من يونيو الجاري حيث تعرض لحادث سقوط خلال تكريمه خريجي أكاديمية القوات الجوية الأميركية بولاية كولورادو.

