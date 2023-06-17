انت الان تتابع خبر حزيران الحالي.. الأعلى حرارة على الإطلاق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت نائبة مدير خدمة كوبرنيكوس الأوروبية المتخصصة في رصد تغير المناخ سامانثا بورغيس في بيان "لقد شهد العالم للتو أكثر بداية شهر حزيران دفئاً على الإطلاق، بعد شهر من أيار كان أكثر برودة بمقدار 0,1 درجة مئوية فقط من الرقم القياسي".وتشير كوبرنيكوس، التي يرجع تاريخ بعض بياناتها إلى عام 1950، إلى أن "متوسط درجات حرارة الهواء السطحي العالمية للأيام الأولى من شهر حزيران كانت الأعلى في تاريخ سجلات" الخدمة الأوروبية لمثل هذه الفترة من السنة، و"بفارق كبير".

تأتي هذه السجلات في وقت بدأ رسمياً تسجيل ظاهرة "ال نينيو" الجوية، المرتبطة عموماً بزيادة درجات الحرارة العالمية، وفق خدمة كوبرنيكوس. وأعلنت هذه الخدمة أخيراً أن سطح المحيطات شهد هذا العام أحر شهر أيار على الإطلاق.

وأضاف فرنسوا ماري بريون "إذا كان هذا العام حاراً بشكل خاص، فهذا ليست له دلالة خاصة بالضرورة، ولكن ما له هذه الدلالة هو بالطبع هذا الاتجاه الثقيل الذي يُظهر زيادة في درجات الحرارة بنحو عُشرَي درجة مئوية في كل عقد".

