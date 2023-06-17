انت الان تتابع خبر بحوزتهما أكثر من 3500 حبة مخدرة.. الإطاحة بتاجرين للمخدرات في الانبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعملية استباقية وجهد استخباري لشعبة الفرقة السابعة التابعة الى المديرية، وبالتعاون مع القوات الامنية الماسكة للأرض، تم نصب كمين محكم في قضاء القائم".



وأضافت، أن "الكمين أسفر عن إلقاء القبض على تاجرين اثنين للمخدرات بحوزتهما أكثر من (3500) حبة مخدرة، وتم تسليمهما الى جهة الطلب اصولياً".