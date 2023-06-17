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"داعش" يُفرق زوجين إيزيديين لـ9 سنوات.. تفاصيل قصة انتهت بحفل زفاف (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - وفي التفاصيل، سامية، وبعد مضي شهر فقط على زواجها من دخيل عام 2014، وقعت بيد "داعش" في سنجار، لكنها عادت إلى عائلتها من سوريا هذا الشهر بعد تحريرها، مع 5 فتيات إيزيديات أخريات، حيث احتفلت مع دخيل بزواجهما مجددا.

وكتعبير عن حبهما لبعضهما بعضا وشم كل منهما اسم الآخر على يده.

وقالت سامية سمو وهي ترتدي بدلة العرس: "لم أصدق ذلك.. شعرت وكأنني أحلم. سعيدة جدا".

بدوره، أكد دخيل حسن أنه كان في انتظار اليوم الذي تعود فيه زوجته. وقال: "أشعر بفرح غامر".

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