انت الان تتابع خبر "تم تحرير فلسطين".. الجماهير العراقية تخطف أنظار العالم ببطولة غرب آسيا (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ورفعت الجماهير لافتة مكتوب عليها: "يوما ما.. ستكون نشرة الأخبار من 3 كلمات وهي "تم تحرير فلسطين.. بس احكوا يا رب"، خلال مباراة المنتخب الفلسطيني مع نظيره الإيراني، بمنافسات بطولة غرب آسيا.

وتفاعل الآلاف عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع الموقف العراقي الداعم للقضية الفلسطينية.



يشار إلى أن المباراة انتهت الفريقين بالتعادل الإيجابي (1 ـ 1)، ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة غرب آسيا