انت الان تتابع خبر بايدن يعلق على انضمام أوكرانيا الى الناتو: لن يكون سهلا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بايدن: "يجب أن تفي أوكرانيا بنفس المعايير لتكون جزءا من "الناتو"، مثل الأعضاء الآخرين".

وأشار إلى أنه "لن يسهل انضمام أوكرانيا إلى "الناتو".

وتحدثت صحيفة "بوليتيكو" في وقت سابق نقلا عن مصادر مطلعة في حلف "الناتو" بأن هناك تأييدا متزايدا بين أعضاء الحلف لتسهيل انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"، وإعفائها من إجراءات "خطة العضوية".

