انت الان تتابع خبر النصر السعودي يتحرك لحسم صفقة ضم نجم تشيلسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأرسل النصر، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عرضا أوليا لزياش، كما يخطط رئيس النادي السعودي للسفر إلى لندن في محاولة لإقناع اللاعب بقبول الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن زياش خرج من حسابات تشيلسي خلال الموسم المنتهي، تحت قيادة الثنائي توماس توخيل وجراهام بوتر.



وأوضحت أن زياش معجب بفكرة الانتقال إلى الدوري السعودي، خصوصا أنه سيحصل على فرصة اللعب بجانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

وذكرت الصحيفة البريطانية أن إدارة تشيلسي لا تنوي عرقلة أي تحرك من النادي السعودي للحصول على خدمات زياش، بسبب حاجة البلوز للتخلص من عدة لاعبين هذا الصيف.

ويشير ذلك إلى أن هناك توافقا ثلاثيا بين جميع الأطراف (اللاعب وناديه والإدارة التي تفاوضه)، ما يرجح بحسم الصفقة قريبا.

وكان موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، قد لفت إلى أن إدارة النصر مستعدة لمنح زياش راتبا مغريا (لم يحدده)، من أجل إقناعه بارتداء قميص "العالمي".

