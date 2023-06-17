انت الان تتابع خبر مقتل إرهابيين وتدمير أوكار ومضافات بضربة جوية شمال بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "استمراراً للنهج التعرضي وملاحقة عناصر داعش الارهابية، ووفقاً لمعلومات ومتابعة دقيقة من قبل جهاز الامن الوطني وبأشراف وتخطيط ومتابعة خلية الاستهداف قيادة العمليات المشتركة نفذ صقور الجو الأبطال بواسطة طائرات (F16) ضربة جوية ناجحة ضمن قاطع شمال عمليات بغداد".



وأشارت إلى أن الضربة "اسفرت عن قتل عدد من الارهابيين وتدمير اوكار ومضافات كانت تستخدمها هذه المجموعة الإرهابية".

