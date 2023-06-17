انت الان تتابع خبر الاف المتظاهرين في إسرائيل احتجاجا على خطة التعديلات القضائية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانطلقت في عدة مناطق من البلاد مظاهرات مناوئة لخطة التغييرات القضائية وذلك للأسبوع الرابع والعشرين على التوالي، بتنظيم من المعارضة الإسرائيلية.

وشارك الآلاف بالمظاهرة الرئيسية في شارع كابلان وسط تل أبيب، وندد المشاركون بخطة التعديلات القضائية وإصرار الحكومة على إقرارها.



كما تظاهر المئات في عدة مدن رئيسة مثل حيفا والقدس وبئر السبع، وشهدت عدة مفارق طرق وميادين مختلفة من أنحاء البلاد وقفات احتجاجية ضد خطة التعديلات القضائية.

متظاهرون يرفعون الأعلام ويهتفون خلال مسيرة في تل أبيب احتجاجا على خطة الإصلاح القضائي.

وتشهد إسرائيل منذ إعلان حكومة الائتلاف اليميني عن نيتها طرح خطة تعديلات في المنظومة القضائية، مظاهرات حاشدة أسبوعيا، تنظمها المعارضة الإسرائيلية،على الرغم من عقد مباحثات برعاية رئيس الدولة، بين المعارضة والحكومة للخروج بحل توافقي للطرفين.

وفي الإطار ذاته، دعا رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إلى وقف فوري للمحادثات بين المعارضة والحكومة حول خطة التعديلات القضائية.

واتهم الحكومة والمعارضة بالتوافق السري بينهما، وأن التصويت الذي جرى في الكنيست الأربعاء الماضي لاختيار ممثليها في لجنة القضاة لم يكن سوى خديعة دبرها رئيسا المعارضة يائير لابيد وبيني غانتس مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس حزب شاس إرييه درعي بهدف إعادة الأخير إلى الحكومة.

كما تظاهر العشرات اليوم قبالة منزل رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، مطالبين بوقف المحادثات مع الائتلاف الحكومي بشأن خطة التغييرات القضائية قبل التخلي عن إجراءات التشريع نهائيًا، والكف عن التهجم على محكمة العدل العليا والمستشارين القانونيين.