انت الان تتابع خبر إقلاع الطائرة الثالثة المخصصة لإجلاء العراقييّن من السودان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "تنفيذاً لتوجيه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السودانيّ، وعملاً بمتابعات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين رئيس غرفة عمليات الإستجابة الدبلوماسيَّة الطارئة، إقلعت فجر اليوم طائرة الإجلاء الثالثة المخصصة لإعادة العراقييّن".



وأضاف، أن الطائرة أقلعت من قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية متوجهةً إلى مطار بورتسودان".

وكانت وزارة الخارجية العراقية، أعلنت، في وقت سابق، إجلاء 126 عراقياً و15 سورياً من السودان، على متن طائرة عراقية، انطلقت من بورتسودان متوجهة إلى بغداد.

وسبق أن أجلى العراق، في 27 إبريل/ نيسان الماضي على متن طائرتين 234 شخصاً بينهم سوريون، من السودان.