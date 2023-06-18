انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يؤكد أهمية العمل على تنمية العلاقات مع الأمارات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير، "تسلّم رسالة خطيّة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان تضمنت دعوته للمشاركة في أعمال القمة العالمية للعمل المناخي (COP28) التي تعقد بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني الثاني والخمسين".وأضاف البيان: "جاء ذلك خلال استقبال الرئيس، في قصر بغداد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى العراق سالم عيسى القطام الزعابي، الذي نقل تحيات رئيس دولة الإمارات إلى رئيس الجمهورية وتمنياته للشعب العراقي بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمّل رشيد السفير تحياته وتقديره وشكره على الدعوة الكريمة إلى رئيس دولة الإمارات وتمنياته للشعب الإماراتي بالمزيد من الرفاهية والرخاء".

وأكد الرئيس، "عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وأهمية العمل على تنميتها وتطويرها في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يحقق مصالح البلدين ويعزز الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة".

من جانبه، أعرب السفير سالم عيسى القطام الزعابي عن، "شكره وتقديره لفخامة رئيس الجمهورية على حفاوة الاستقبال"، مشيرا إلى أن "الإمارات تقف إلى جانب العراق في تعزيز أمنه واستقراره ورفاهية شعبه، مثمنا دور النخب العراقية في الإسهام بنهوض وتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة".

كما أكد، "تطلّع بلاده لتعزيز العلاقات القائمة بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون في الطاقة والمياه والاستثمار في العراق".

