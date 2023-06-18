انت الان تتابع خبر الاتحاد الأوروبي: سنسرع وتيرة تسليم الأسلحة الى أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية عن مفوض الصناعة بالاتحاد الأوروبي تييري بريتون قوله، إن "الاتحاد سيكثف من جهوده لتسليم الأسلحة والذخيرة لأوكرانيا".

وأضاف، أن "هذه حرب تتصاعد وتلعب الأسلحة دورا حاسما فيها".



وتابع بريتون: "نحن نتأهب لحرب قد تستمر عدة أشهر أخرى أو حتى لفترة أطول".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، شنت أوكرانيا هجوما مضادا لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية، وحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الخميس الماضي حلفاء كييف على إمدادها بالمزيد من الأسلحة والذخيرة.

