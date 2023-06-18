انت الان تتابع خبر خلل فني ينهي حياة عمال صينيين في احد المناجم (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويظهر العمال بداية الفيديو معلقين بحبال على سكة يدخلون واحدا تلو الآخر إلى المنجم.

إلا أن عطلا فنيا في عمل السكة جعلها تعكس اتجاه حركتها بسرعة الأمر الذي أدى لسقوط بعضهم، وخلف 3 قتلى وعدد من الجرحى.

ويعتبر العمل داخل مناجم الفحم من أكثر الأعمال خطورة على الإطلاق بسبب احتمالات الانهيار غير المتوقعة.

