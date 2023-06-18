انت الان تتابع خبر إيطاليا تحرز برونزية الأمم الأوروبية على حساب هولندا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وافتتح المنتخب الإيطالي باب التسجيل مبكرا في الدقيقة السادسة، عن طريق الظهير الأيسر فيديريكو ديماركو، ليضاعف دافيد فراتسي النتيجة بحلول الدقيقة 20.

وتمكنت هولندا من تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 68 عن طريق البديل ستيفن بيرجوين، لكن الجناح الإيطالي فيدريكو كييزا، أعاد الفارق إلى هدفين بتسجيله الهدف الثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 72.



وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، سجل جيورجينهو فاينالدوم الهدف الثاني لهولندا في الدقيقة 89.

وبهذا الفوز، انتزعت إيطاليا المركز الثالث والميدالية البرونزية في دوري الأمم الأوروبية.

وسيتحدد بطل النسخة الحالية لدوري الأمم الأوروبية في وقت لاحق اليوم، عندما تتواجه إسبانيا وكرواتيا في النهائي.

