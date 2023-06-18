انت الان تتابع خبر ضبط مدير في وزارة الإعمار لاختلاسه مبالغ مالية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة ورد لـ الخليج 365، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق بابل الذي قام بالانتقال للمختبر الإنشائي في المحافظة التابع إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامة تمكَّن من ضبط مدير الدائرة؛ لاختلاسه مبلغ (21,000,000) مليون دينار من المبالغ الماليَّة المُتسلَّمة من قــبله من شركــة المقاولات المُنفَّذة لمـشروع "مجسرات عشتار"، والاحتفاظ بها لحسابه الشخصيّ دون قيد تلك المبالغ إيراداً لحساب الدولة".وأضافت أنَّ "المُتَّهم قام بتعيين نفسه مشرفاً على مشروع بناء المدارس النموذجيَّة في المُحافظة بموجب كتابٍ موقع منه، فضلاً عن تأجير سيَّارته الخاصَّة لمصلحة الشركة الصينيَّة المُنفّذة لمشروع المدارس بمبلغ ألف دولارٍ شهرياً، وقيام الشركة بتخصيص السيَّارة له".

وتابعت أنَّ "الفريق كشف حالات تلاعبٍ وتزويرٍ في مُديريَّة التسجيل العقاري في بابل رافقت إجراءات نقل ملكيَّة عقارٍ بعد التلاعب باسم المالك الحقيقيّ ونقل ملكيَّة العقار، بالرغم من كونه موقوفاً وقفاً ذرياً صحيحاً، مُبيّنةً أنه تمَّ تحويل العقار إلى قطع أراضٍ سكنيَّةٍ مقابل مبالغ ماليَّة تمَّ دفعها كرشى لمُوظَّفين في المُديريَّة؛ لقاء مشاركتهم في التزوير".

