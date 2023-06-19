انت الان تتابع خبر "منزعجة للغاية".. أمريكا تعارض خطط "إسرائيل" بشأن الاستيطان بالضفة الغربية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفق بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر فإن الولايات المتحدة تدعو إسرائيل إلى العودة إلى الحوار الذي يهدف إلى وقف التصعيد.

وأضاف: "تعارض الولايات المتحدة وفقا لسياستها القائمة منذ وقت طويل مثل هذه الإجراءات الأحادية التي تجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة وتشكل عقبة أمام السلام".



وطالبت واشنطن حكومة إسرائيل بالالتزام بما تعهدت به والعودة إلى الحوار الهادف إلى وقف التصعيد.

وأُدرجت خطط الموافقة على 4560 وحدة سكنية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية على جدول أعمال المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي الذي يجتمع الأسبوع المقبل، على الرغم من أن 1332 وحدة سكنية فقط جاهزة للموافقة النهائية، فيما لا يزال الباقي يخضع لعملية الموافقة الأولية.

ومنذ تولي الحكومة اليمنية بقيادة بنيامين نتنياهو السلطة في يناير/كانون الثاني، وافق الائتلاف الحاكم على إنشاء أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية جديدة معظمها في عمق الضفة الغربية.

كما عدل قانونا لتمهيد الطريق أمام المستوطنين للعودة إلى أربع مستوطنات سبق إخلاؤها.

