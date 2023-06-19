انت الان تتابع خبر النفط يتخلى عن مكاسب الجلسة السابقة.. برنت يتراجع لأقل من 76 دولاراً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتراجع خام برنت 68 سنتا ليتم تداوله عند 75.93 دولارا للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 سنتا إلى 71.19 دولارا.

وفي الأسبوع الماضي زاد برنت 2.4 بالمئة وارتفع خام غرب تكساس 2.3 بالمئة.



وخفّض عدد من البنوك الكبرى التوقعات بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2023، بعد أن أظهرت بيانات شهر مايو والتي نشرت الأسبوع الماضي أن التعافي بعد جائحة كوفيد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواجه عثرات.

وقالت مصادر لرويترز إن الصين ستطرح المزيد من الدعم التحفيزي لاقتصادها.

ومع ذلك ارتفع معدل استهلاك المصافي في الصين في مايو إلى ثاني أعلى مستوى على الإطلاق مما ساعد على تعزيز مكاسب الأسبوع الماضي. وقلصت شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات النفط والغاز الطبيعي العاملة للأسبوع السابع على التوالي للمرة الأولى منذ يوليو 2020.

وانخفض عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج في المستقبل، بمقدار 8 ليصل إلى 687 منصة في الأسبوع المنتهي في 16 يونيو وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2022.