انت الان تتابع خبر "ما كنتش أقصد".. فنانة مصرية تتراجع عن قرار اعتزالها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - "ما كنتش أقصد"وشاركت ميرهان مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام قائلة: "وحشتوني جدا، وأنا آسفة إني اختفيت عنكم الفترة دي، بس اختفيت علشان كنت عايزة أرجع لكم أحسن من الأول، وكإنستغرام، كنت محتاجة فترة أبقى فيها أحسن".

وأوضحت "بخصوص موضوع اعتزالي، ما كنتش أقصد إني اعتزل الفن، كنت أقصد إني بعتزل السوشيال ميديا والناس لفترة، علشان عديت بفترة إحباط الفترة دي".

قرار الاعتزال

وكانت ميرهان حسين، قد قررت قبل نحو أسبوعين الابتعاد عن الساحة الفنية واجتناب كل شيء للتركيز في حياتها الخاصة، بسبب الحالة النفسية السيئة التي أصبحت عليها، بعدما فقدت الشعور بالتقدير في الأدوار التي تُسند لها.

وأشارت إلى "أنها قيمة فنية غير مُستغلة"، لذلك أعلنت أنها قررت اعتزال السوشيال ميديا، وأنها لم "تعد تريد شيئًا من أحد سوى أن يتركها الجميع وشأنها بعد شعورها بالضيق والحزن".

رسالة مطولة

ورغم تبريرها الآن أنها لم تكن تقصد اعتزال الفن، إلا أن الرسالة المطولة التي نشرتها سابقا، عددت فيها الأسباب التي دفعتها للاعتزال ومنها "تقديم أدوار فنية لا تشبهها ولا تشبع موهبتها، ولا تستغل إمكانياتها الفنية، خاصة أنها حاصلة على العديد من الورش التمثيلية، وتمتلك موهبة التقليد وكذلك الغناء".

كما قالت إن الجمهور يبلغها عند أي مقابلة في رغبتهم برؤيتها في أدوار أكثر تناسب موهبتها الكبيرة.