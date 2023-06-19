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بحوزته 200 ألف دولار.. الإطاحة بأحد مهربي العملة في نينوى

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارزنا تواصل عملياتها الامنية لمتابعة عصابات الجريمة المنظمة حيث تمكنت مفارزنا من القاء القبض على أحد مهربي العملة".

وأضافت ان "المتهم بحوزته مبلغ مالي قدره (200000) مئتان الف دولار امريكي يروم تهريبها الى شمال العراق".


وأشارت الى انه "عرضت الاوراق التحقيقية على القضاء لينال جزائه العادل".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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