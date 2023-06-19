انت الان تتابع خبر توقعات بتأجيل الانتخابات المحلية بسبب الغموض وآلية التحالفات المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - على الرغم من تأكيدات الحكومة أن الاستعدادات جارية للاستحقاق الانتخابي، الا إن تباين وجهات النظر بين القوى السياسية، يزيد من غموض خريطة التحالفات خلال الانتخابات المقبلة، إذ تختلف الاتجاهات والافكار لقادة الكتل والزعماء، ما قد يؤدي في النهاية إلى تأجيلها.

وما يعول على هذه الانتخابات بانها أول انتخابات مجالس محافظات محلية تُجرى في العراق منذ أبريل الفين وثلاثة عشر حيث تشكل أهمية كبيرة تضاهي أهمية الانتخابات التشريعية، بالنسبة للقوى السياسية، اذ تتولى المجالس اختيار المحافظ ونائبيه وإعداد موازنة المحافظة، في ضوء ما تخصصه الحكومة المركزية لها من اعتمادات مالية، ولتلك المجالس الحق في إقالة المحافظين ورؤساء الدوائر، ويجرى اختيار تلك المجالس بناءً على التركيبة السكانية لكل محافظة.

وعن ذرائع التأجيل تذكر مصادر من داخل الاروقة السياسية ان اغلب الاحزاب متمسكة، بضرورة تغيير التركيبة الحالية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، رغم أن الوقت غير كافٍ لتحقيق ذلك.. لكن متابعين يرون أن دوافع التأجيل, هو استشعار الكتل السياسية بعدم جاهزيتها لهذا الاستحقاق، ومخاوف من تعرضها لانتكاسة انتخابية، لاسيما مع الضغط لتغيير تركيبة المفوضية، ما يزيد من المخاوف حيال شفافية العملية الانتخابية المقبلة.